Ляшко: На підході нова партія вакцини Pfizer, основна частина - для освітян

Наступного тижня очікується прибуття до Україні 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

Наступного тижня очікується прибуття до України 473,85 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, основна частина яких зарезервована для вакцинації освітян.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

"Приходить Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX. Це 473 850 доз. Він розпочинає приходити наступного тижня, але не однією поставкою, а впродовж 3-4 днів", - сказав Ляшко.

За його словами, ці вакцини будуть спочатку прийматися на національний склад, а розподіл по областях відбуватиметься після прибуття останньої партії: саме з нею повинен прибути розчинник, необхідний для приготування дози для щеплення. "Сьогодні ми очікуємо, що перша поставка прийде у вівторок", - уточнив він.

Заступник міністра зауважив, що більша частина з майбутньої поставки - 378 тис. доз - зарезервована за освітянами. Нею планується щепити 189 тис. працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу. Решта доз буде призначена для вакцинації осіб з пріоритетних груп з 1 та 2 етапів вакцинальної кампанії, які з різних причин не отримали щеплення раніше.

Він додав, що наразі щеплення отримали 60 163 працівника закладів освіти, в тому числі майже 22 тисячі осіб, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомлялося, наступна поставка вакцини AstraZeneca очікується 24-25 травня.

За минулу добу перше щеплення від COVID-19 зробили 18 335 особам, 5 303 людини завершили вакцинацію. Загалом з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 936 497 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей 80+ років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.