В Україні - 6 796 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 6 796 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу госпіталізовано 2197 осіб,

летальних випадків – 322, одужало 17 202 особи,

здійснено 76 496 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 150 244 особи, з них 1 849 803 людини одужала, летальних випадків - 47 942.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Крім того, Степанов поінформував, що 14 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 23 638 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 936 499 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа.