У Росії кількість хворих зросла ще майже на 8 тисяч - до 568 292
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.
За його даними, в регіонах країни найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Москві (+1136 осіб), Московській області (+646), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+259), Свердловській області (+254), Петербурзі (+228), Нижегородській (+219) і Воронезькій (+203) областях.
Минулої доби у РФ від COVID-19 помер 181 пацієнт. Всього з початку епідемії померла 7831 людина.
Одужали 323 851 осіб, у тому числі за минулу добу 10 442.
У четвер глава Росздравнадзора Алла Самойлова сказала, що з початку поширення коронавірусної інфекції у країні від неї померли 489 медичних працівників. Пізніше пресслужба Росздравнадзора заявила, що ці цифри неофіційні.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 602 020 випадків коронавірусу, у тому числі 456 791 летальний, видужали 4 551 862 людини.