У Росії кількість хворих зросла ще майже на 8 тисяч - до 568 292

За минулу добу в Російській Федерації зареєстровано 7 971 новий інфікований корнавірусом, а загальна кількість випадків зараження зросла до 568 292-ох.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, в регіонах країни найбільше нових випадків захворювання за добу виявлено у Москві (+1136 осіб), Московській області (+646), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+259), Свердловській області (+254), Петербурзі (+228), Нижегородській (+219) і Воронезькій (+203) областях.

Минулої доби у РФ від COVID-19 помер 181 пацієнт. Всього з початку епідемії померла 7831 людина.

Одужали 323 851 осіб, у тому числі за минулу добу 10 442.

У четвер глава Росздравнадзора Алла Самойлова сказала, що з початку поширення коронавірусної інфекції у країні від неї померли 489 медичних працівників. Пізніше пресслужба Росздравнадзора заявила, що ці цифри неофіційні.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 602 020 випадків коронавірусу, у тому числі 456 791 летальний, видужали 4 551 862 людини.