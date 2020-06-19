Ризик другої хвилі COVID-19 в Європі восени дуже ймовірний – французькі науковці

Ризик ескалації другої хвилі епідемії коронавірусу у Європі, спричиненої ззовні, є високим.

Про це заявив голова Наукової ради при уряді Франції з питань епідемії коронавірусу Жан-Франсуа Делфрессі, повідомляє Franceinfo.

«Наукова рада вважає, що, з огляду на події у Південній Америці, існує реальний ризик приходу другої хвилі (коронавірусу - ред.) із південної півкулі наприкінці жовтня, у листопаді або у грудні. Цей ризик повинен бути взятий до уваги», - заявив науковець.

При цьому, вважають французькі фахівці, ризик приходу другої хвилі епідемії COVID-19 до Європи із Південної Америки є «значно вищим», ніж із Китаю.

Станом на ранок 19 червня з початку оголошення пандемії у світі зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, зокрема 456 286 загиблих і 4 530 266 тих, хто видужав.

За кількістю зареєстрованих випадків як і раніше лідирує США - 2 263 651 випадок, з них 120 688 летальних і 930 994 осіб одужали.