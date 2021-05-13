Перша доза: в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca

У пунктах щеплення станом на 12 травня майже закінчилася вакцина проти коронавірусу AstraZeneca, зарезервована для проведення першого щеплення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою. Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого", - повідомляє МОЗ.

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За даними міністерства, вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Києва. У МОЗ запевнили, що вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей та у столиці поновиться після отримання нової партії вакцини.

"Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати - CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer BioNTech. Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників операції Об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - зазначають у міністерстві.

До кінця травня МОЗ очікує надходження 705 тис. доз вакцин за механізмом COVAX. Також близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу 20 386 людей було щеплено проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 901 107 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 3828 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.