За записом через «Дію» вакцинуватимуть пріоритетні групи – Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно вакцинації громадян, які записалися через додаток «Дія».

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Віктор Ляшко під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода.

За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

«​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія»​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 900 людей, і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – зазначив головний санітарний лікар. ​

Як повідомлялося, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що українці, які записалися на щеплення проти коронавірусу через «Дію», можуть почати отримувати запрошення на вакцинацію вже найближчим часом.

«Вчора на нараді з Президентом було підтримано ініціативу, що у вихідні буде відбуватися позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал чи застосунок «Дія». Думаю, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення та прийти до кабінетів щеплення», - сказав Прем'єр-міністр.

В Україні протягом 11 травня вакциновано проти коронавірусу 18 264 особи, а загалом від початку кампанії щеплення - 882 621.