За записом через «Дію» вакцинуватимуть пріоритетні групи – Ляшко
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
«Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку», – сказав Віктор Ляшко під час прямого ефіру в Інстаграмі Радіо Свобода.
За його словами, в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.
«Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія» на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 900 людей, і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних», – зазначив головний санітарний лікар.
Як повідомлялося, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що українці, які записалися на щеплення проти коронавірусу через «Дію», можуть почати отримувати запрошення на вакцинацію вже найближчим часом.
«Вчора на нараді з Президентом було підтримано ініціативу, що у вихідні буде відбуватися позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал чи застосунок «Дія». Думаю, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення та прийти до кабінетів щеплення», - сказав Прем'єр-міністр.
В Україні протягом 11 травня вакциновано проти коронавірусу 18 264 особи, а загалом від початку кампанії щеплення - 882 621.