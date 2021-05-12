Українці, які записалися через «Дію», отримають запрошення на вакцинацію - Шмигаль

Українці, які записалися на щеплення проти коронавірусу через "Дію", можуть почати отримувати запрошення на вакцинацію вже найближчим часом.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Вчора на нараді з Президентом було підтримано ініціативу, що у вихідні буде відбуватися позачергова вакцинація тих, хто записався на щеплення через портал чи застосунок "Дія". Думаю, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення та прийти до кабінетів щеплення", - сказав прем'єр-міністр.

Він нагадав, що Україна вже законтрактувала понад 40 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, в Україні протягом 11 травня 18 264 людини вакциновано проти COVID-19. 882 621 людину щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.