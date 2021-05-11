Зеленський підтримує вакцинацію на вихідних українців, які записалися через «Дію»

Президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу вакцинувати проти коронавірусу у вихідні дні осіб, які записалися на щеплення через застосунок «Дія».

Про це йшлося під час селекторної наради, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Також на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток «Дія». Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі», - зазначили в ОП.

Як зазначається, на нараді розглядалося й питання щодо впровадження електронних лікарняних, яке розпочнеться з 1 червня у пілотному форматі у 200 лікарнях, а в повному обсязі працюватиме вже з 1 вересня.

В ОП зауважили, що ведеться робота щодо імплементації «ковідних паспортів». Україна очікує на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 10 травня В Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 865 588 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) 695 осіб.