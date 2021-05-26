У МОЗ нарахували від початку COVID-вакцинації 1436 ускладнень - менш як 1% випадків

З 24 лютого по 24 травня в Україні зареєстрували 1436 несприятливих подій після імунізації (НППІ) від COVID-19, це менш як 1%.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державний експертний центр МОЗ України.

"Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1436. Відсоток виникнення НППІ – менш як 1%. А саме: 0,22 % після вакцини Covishield; 0,049% після вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty; 0,083 % після вакцини AstraZeneca", - йдеться у повідомленні.

Кількість несприятливих подій після вакцинації Covishield станом на 24 травня склала 1095, CoronaVac - 42, Comirnaty - 14, AstraZeneca - 285.

Так, серед проявів несприятливих подій після вакцинації Covishield зафіксовано загальні розлади та розлади у місці введення, такі як підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, грипоподібний стан тощо - 65,7% (після вакцинації AstraZeneca - 61,11%). Крім того, зафіксовані розлади з боку опорно-рухового апарату - 10,58% (після вакцинації AstraZeneca - 11,58%), неврологічні розлади, такі як головний біль, сонливість або безсоння, запаморочення, тремор верхніх кінцівок тощо - 11,46% (після вакцинації AstraZeneca - 11,46%); шлунково-кишкові розлади -3,26% (після вакцинації AstraZeneca - 4,97%).

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 084 582 щеплення. Вакциновано – 987 193 особи, з них отримали першу дозу – 987 191 людина, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 97391 особу (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).