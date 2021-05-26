В Україні стабілізується епідситуація з коронавірусом - Шмигаль

В Україні спостерігається стабілізація епідемічної ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні вже другий місяць поспіль відбувається зниження динаміки захворюваності і стабілізація епідемічної ситуації", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд продовжує працювати над посиленням медичної системи України, а також над збільшенням поставок вакцин проти коронавірусу.

Водночас очільник уряду закликав українців дотримуватися правил, щоб не допустити нових хвиль епідемії.

За словами Прем'єра, прибуття вакцини проти коронавірусу розробки компанії Pfizer пришвидшить темпи вакцинації в Україні.

"Сьогодні вже прибула перша партія з 20 мільйонів вакцин компанії Pfizer. Вакцина одразу поїде в регіони, і це пришвидшить темпи вакцинації в Україні", - сказав Шмигаль.

У своєму Телеграмі він також додав, що до кінця тижня Україна має отримати 167 тисяч доз вакцини сумарно.

Шмигаль зазначив, що наявність сертифікатів про вакцинацію буде умовою подорожей Європою, запуск українських сертифікатів планується на початок липня.

“Окремо хочу повідомити про ситуацію щодо COVID-паспортів, або COVID-сертифікатів. ЄС знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів. Їх наявність буде фактично умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з нашими європейськими партнерами і запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі”, - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 25 травня, зафіксували 3 395 нових випадків COVID-19. Летальних випадків 208, одужали 14 987 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 189 858 осіб; одужало – 1 990 051 особа; летальних випадків – 49 893.