В Україні - 3 395 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 25 травня, зафіксували 3 395 нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 154 дитини та 73 медпрацівники", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 778 осіб; летальних випадків – 208; одужало – 14 987 осіб.

За інформацією МОЗ, за добу протестовано: методом ПЛР – 30 724 особи, методом ІФА – 13 108 осіб, експрес-тестами – 28 156 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 189 858 осіб; одужало – 1 990 051 особа; летальних випадків – 49 893; проведено ПЛР-тестувань – 10 076 621.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 129 дітей та 76 медпрацівників.