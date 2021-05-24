Від коронавірусу померли щонайменше 115 тисяч медиків — ВООЗ

Щонайменше 115 тисяч медичних працівників померли від коронавірусу з початку пандемії COVID-19 у світі.

Про це у понеділок заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус на відкритті щорічної Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, передає Укрінформ з посиланням на CNA.

«Протягом майже 18 місяців медичні працівники у всьому світі стояли на межі життя та смерті. Вони врятували незліченну кількість життів і боролися за тих, які незважаючи на всі зусилля, пішли. Багато хто сам заразився, і, хоча звітність неповна, за нашими оцінками, щонайменше 115 тисяч працівників сфери охорони здоров’я заплатили найвищу ціну, рятуючи інших», — сказав він.

За словами Гебреєсуса, з початку коронавірусної кризи багато медичних працівників почуваються «розчарованими, безпорадними та незахищеними, через відсутність доступу до засобів індивідуального захисту та вакцин».

Зазначається, що понад 75 відсотків усіх вакцин проти COVID-19 надійшло лише до 10 країн.

«Кількість доз, що вводяться у всьому світі, на сьогоднішній день була б достатньою, щоб охопити всіх медичних працівників та людей похилого віку, якби їх розподіляли рівномірно», - сказав глава ВООЗ.

За його словами, пандемія COVID-19 ще не закінчилася, і вона триватиме доти, поки поширення коронавірусу не візьмуть під контроль у всіх країнах.

Гебреєсус закликав національні уряди країн вакцинувати від коронавірусу щонайменше 10% населення до вересня та 30% до кінця 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167 527 962 випадки зараження коронавірусом. При цьому 148 544 144 особи одужали, 3 478 355 пацієнтів померли.

Фото: ANSA