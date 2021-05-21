Реальна кількість смертей від COVID-19 може бути у два-три рази більшою – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я припускають, що кількість померлих унаслідок пандемії коронавірусу може у декілька разів перевищувати офіційну статистику і сягати щонайменше 6 мільйонів.

Про це заявила на онлайн-брифінгу помічниця генерального директора ВООЗ щодо даних, аналітики та оцінки результатів Саміра Асма, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«...Ця кількість (смертей від COVID-19 – ред.) насправді може бути у два-три рази більшою. Тож я думаю, що із застереженням може бути приблизно 6-8 мільйонів смертей», - сказала вона.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 165 933 444 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 446 863 летальні, 146 645 883 особи одужали.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус вважає, що другий рік пандемії коронавірусу може бути смертоноснішим, аніж перший.