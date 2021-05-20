Схвалені вакцини ефективні проти всіх COVID-варіантів - ВООЗ

Глава Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що схвалені на сьогодні вакцини проти коронавірусу показують ефективність проти всіх варіантів COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на брифінгу.

«Хочу наголосити, що всі варіанти вірусу COVID-19, які вже існують, реагують на наявні й схвалені вакцини (проти коронавірусу – ред.) », - сказав Клюге.

Він додав, що індійський штам B.1.617 вже присутній у 26 із 53 країн європейського регіону.

Водночас він зазначив, що кількість нових випадків захворювання на коронавірус за місць знизилася на 60%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 травня у світі з початку пандемії загалом офіційно підтверджено 165 575 058 випадків COVID-19, зокрема 3 432 001 летальний. Водночас від цієї хвороби станом на цей четвер у світі вже одужали 144 624 673 особи.