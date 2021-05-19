Україна працює над взаємовизнанням паспортів вакцинації з ЄС — Жовква

Україна працює над досягненням взаємного визнання майбутніх цифрових сертифікатів вакцинації проти COVID із країнами Європейського Союзу.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на форумі «Україна 30. Цифровізація», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дуже важлива та реальність, яка виникла нещодавно через COVID. Ми всі знаємо, що пізніше чи швидше будуть створені електронні сертифікати вакцинації, вони (європейці — ред.) називають їх “зелені сертифікати”, ЄС зараз над цим працює. Нам важливо бути вже в рівень із цією роботою і ми вже є з цією роботою у рівень, хочемо, щоб наші цифрові сертифікати і європейські сертифікати країн ЄС взаємовизнавалися, ми працюємо над цим", - зазначив Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують запровадити електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть у застосунок "Дія".

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявляв, що Євросоюз планує з 15 червня ввести у дію сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію або набуття імунітету проти коронавірусу. Передбачено, що ці сертифікати безкоштовно видаватимуться у цифровому або паперовому вигляді всім громадянам ЄС, а також громадянам третіх країн, які легально знаходяться на території країн-членів.