Китай заперечує інформацію про штучне походження COVID-19

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував повідомлення американської газети The Wall Street Journal про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Global Times.

За його словами, жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.

Він також додав, що новина газети The Wall Street Journal є повністю неправдивою.

Chinese FM spokesperson @zlj517 said on Mon there were zero #COVID19 infections at #Wuhan Institute of Virology, refuting @WSJ's story claiming 3 researchers at the lab were ill in autumn 2019 with COVID-19-like symptoms. The story is completely false. pic.twitter.com/L6cbPNVfGp — Global Times (@globaltimesnews) May 24, 2021

У свою чергу, глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін зазначив, що ці твердження про штучне походження COVID-19 в лабораторії Уханя є безпідставними.

Інститут вірусології в Ухані, фото: VCG

Як повідомляв Укрінформ, американська газета The Wall Street Journal, із посиланням на дані секретного звіту розвідки США, опублікувала новину про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19.

Як стверджує видання, ця інформація може свідчити про те, що походження коронавірусу є штучним.