Китай заперечує інформацію про штучне походження COVID-19

Китай заперечує інформацію про штучне походження COVID-19

Укрінформ
Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь спростував повідомлення американської газети The Wall Street Journal про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Global Times

За його словами, жоден співробітник інституту не заражався коронавірусною інфекцією.

Він також додав, що новина газети The Wall Street Journal є повністю неправдивою.

У свою чергу, глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжимін зазначив, що ці твердження про штучне походження COVID-19 в лабораторії Уханя є безпідставними. 

Інститут вірусології в Ухані, фото: VCG

Як повідомляв Укрінформ, американська газета The Wall Street Journal, із посиланням на дані секретного звіту розвідки США, опублікувала новину про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року - ще до появи інформації про COVID-19.

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Як стверджує видання, ця інформація може свідчити про те, що походження коронавірусу є штучним.

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