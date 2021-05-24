Розвідка США отримала дані про штучне походження коронавірусу — WSJ

Троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані секретного звіту розвідки США, які є в розпорядженні The Wall Street Journal.

Як стверджує видання, ця інформація може свідчити про те, що походження коронавірусу є штучним.

В інформаційному бюлетені Держдепартаменту, опублікованому адміністрацією Трампа в січні, йдеться, що вчені з Уханя, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, захворіли восени 2019 року. Вони звернулися до лікарів із симптомами, водночас схожими на ознаки COVID-19 і на звичайну сезонну ГРВІ.

Як повідомляє CNN, директор Уханьскої національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханьского інституту вірусології, категорично спростував цю інформацію: «Я читав це, це цілковита брехня. Ці твердження є безпідставними. Лабораторія не знала про цю ситуацію, і я навіть не знаю, звідки така інформація».

Директор національної розвідки США Авріл Гейнс заявила під час слухань щодо всесвітніх загроз минулого місяця, що «розвідувальна спільнота не знає точно, де, коли і як первісно був переданий вірус COVID-19».

Всесвітня організація охорони здоров'я також провела розслідування причин пандемії і в своєму звіті дійшла висновку, що ризик нещасного випадку був «надзвичайно низьким». У звіті йдеться, що «не було повідомлень про респіраторні захворювання, сумісні з COVID-19, протягом тижнів/місяців до грудня 2019 року, а також не було серологічних свідчень інфекції у робочих у результаті серологічного скринінгу на SARS-CoV-2».

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 травня зафіксували 167 527 962 випадки зараження коронавірусом. При цьому 148 544 144 особи одужали, 3 478 355 померли.

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