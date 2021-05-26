Поставки в Україну вакцини Pfizer відбуватимуться регулярно - Crown Agents

Поставки в Україну вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer, закупленої державним коштом, відбуватимуться на регулярній основі.

Про це Укрінформу сказала голова представництва агенції Crown Agents, що бере участь у закупівлях медпрепаратів, Тетяна Коротченко.

"Вони (поставки - ред.) будуть відбуватися на регулярній основі", - заявила Коротченко.

Як уточнила директорка представництва Pfizer в Україні Зоряна Цілик, є вірогідність, що поставки відбуватимуться щотижня, але наразі немає можливості говорити про обсяги цих партій.

Як повідомляв Укрінформ, до України у середу, 26 травня, доставили 117 тисяч доз вакцини від Pfizer. Загалом партія становить 167 тис. доз, ще 50 тис. очікуються до кінця тижня. Закупівлю та доставку цієї вакцини на замовлення уряду здійснює закупівельна агенція Crown Agents.