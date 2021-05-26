В Україну прибула партія вакцин Pfizer-BioNTech, закуплена за державний кошт

У середу, 26 травня, в Україну доставлена перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти державного бюджету. Як передає кореспондент Укрінформу, вакцини доставлені літаком в Міжнародний аеропорт «Київ» імені І.Сікорського.

Закупівлю вакцини Pfizer за дорученням уряду України здійснила міжнародна закупівельна агенція Crown Agents.

В Україну прибула партія вакцин Pfizer-BioNTech / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. 6 квітня Україна досягла домовленості з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини їх виробництва. За рішенням уряду закупівля технічно відбувається через компанію Crown Agents. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.

Раніше, 23 лютого, Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові за державними контрактами. 25 березня в Україну було доставлено 215 тис. доз вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. 16 квітня Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer, 23 квітня - 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, яка вироблена SK Bioscience у Південній Кореї.

1 травня МОЗ повідомило про домовленість про постачання ще 10 млн доз вакцин Pfizer за державними контрактами. 9 травня Україна отримала 500 тис. доз вакцини CoronaVac. 18 травня в межах COVAX в Україну доставлено 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До кінця травня в межах COVAX очікується постачання вакцини AstraZeneca в розмірі 1 млн 300 доз, а до кінця червня - 950 тис. доз від Pfizer.