Pfizer тестує одночасне використання вакцин від COVID-19 і пневмонії

Компанія Pfizer почала тестування повністю вакцинованих від коронавірусу дорослих віком понад 65 років у новому дослідженні з використанням пневмококової вакцини.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Reuters.

За словами Pfizer, мета дослідження - зрозуміти, чи є комбінація вакцин безпечною, а також визначити імунну відповідь після додавання вакцини проти пневмонії до існуючої вакцини COVID-19.

Вакцина-кандидат - 20vPnC - розробляється для захисту дорослих від 20 серотипів, що відповідають за більшість інвазивних пневмококових захворювань і пневмонії.

У новому дослідженні братимуть участь 600 дорослих, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу щонайменше за шість місяців до участі в дослідженні спільного введення.

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Раніше вакцини проти COVID-19 рекомендували вводити окремо від інших препаратів. Але, грунтуючись на досвіді з вакцинами, що не стосуються COVID-19, Центри з контролю і профілактики захворювань США заявили, що щеплення від COVID-19 та інші вакцини можна вводити одночасно або в один і той самий день.