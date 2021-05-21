Pfizer продаватиме вакцину країнам з середнім рівнем доходів за половину ціни

Pfizer продаватиме вакцину країнам з середнім рівнем доходів за половину ціни

Укрінформ
До кінця року до країн із середнім та низьким рівнем доходів має надійти 1 млрд доз вакцини Pfizer/BioNTech за зниженою ціною.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у п’ятницю голова та виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла під час свого виступу на Глобальному саміті з питань охорони здоров'я.

"Сьогодні Pfizer та BioNTech роблять обіцянку поставити 2 млрд доз нашої вакцини до країн із середнім та низьким рівнем доходів протягом наступних 18 місяців. Ми очікуємо, що 1 млрд цих доз надійде до країн із середнім та низьким рівнем доходів уже цього року. І ми обіцяємо поставити інший мільярд доз до цих країн у 2021 році", - заявив він.

За словами Бурли, важливо забезпечити чесне та рівне розподілення вакцини проти коронавірусу, щоб кожна країна мала доступ до вакцин.

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На цьому тлі він повідомив, що Pfizer вирішив постачати вакцину за диференційованим принципом: багаті країни платитимуть повну ціну, країни із середнім рівнем доходів – половину від цієї ціни, а країни з низьким рівнем доходів зможуть купувати за собівартістю.

Як повідомляв Укрінформ, Україна досягла домовленостей на постачання 42 млн доз вакцини проти коронавірусу різних виробників. Постачання здійснюватиметься в межах прямих контрактів і глобальної ініціативи COVAX.

З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцини, з них 1,2 млн доз - за ініціативою COVAX.

За ініціативою COVAX 240 тисяч доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч вакцин, в другому кварталі - 500 тисяч, інші поставки - в третьому та четвертому кварталах відповідно.

Глобальний саміт здоров'я проходить 21 травня у Римі.

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