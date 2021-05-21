Україна у травні очікує 350 тисяч доз вакцини Pfizer - Шмигаль

Україна до кінця травня має отримати 350 тис. доз вакцини Pfizer.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час звіту у Верховній Раді про виконання постанови ВР щодо заходів протидії поширенню COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З компанією Pfizer підписано контрактів на 21,2 млн доз вакцин, з них 1,2 млн доз по ініціативі COVAX. За ініціативою COVAX 240 тисяч доз вакцин вже поставлено в Україну, до кінця травня має бути поставлено майже 350 тисяч вакцин, в другому кварталі 500 тисяч, інші поставки - в третьому та четвертому кварталі відповідно", - сказав глава уряду.

За його словами, також є домовленості на постачання 10 млн доз вакцини Novavax, з них 4 млн очікуються в серпні, надалі передбачається постачання по 2 млн доз щомісяця.

Крім того, зазначив Шмигаль, досягнуто домовленості на постачання 10 млн доз вакцини компанії AstraZeneca, в межах глобальної ініціативи COVAX - 6,8 млн доз, відповідно очікується 2 млн доз цієї вакцини від Інституту сироватки крові (Індія). По 500 тисяч доз від Інституту сироватки крові може бути поставлено в травні-липні.

Прем'єр-міністр зазначив, що 1,2 млн доз вакцини очікується від Польщі в межах домовленості з Єврокомісією. Крім того, по 100 тисяч доз обіцяють надати Україні країни-партнери. З 26 травня очікується 500 тисяч доз вакцини Sinovac і ще 200 тисяч доз - на початку червня.

Як повідомляв Укрінформ, Україна досягла домовленостей на постачання 42 млн доз вакцини проти коронавірусу різних виробників. Постачання буде здійснюватися в межах прямих контрактів і глобальної ініціативи COVAX.