Шмигаль пояснив, чому Україна не закупить сумнівну вакцину Sputnik V

Україна не буде закуповувати російську вакцину від COVID-19, ефективність та безпечність якої не доведена, а на світовому ринку є альтернативи з доведеним високим ступенем ефективності.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це від час звіту в парламенті про виконання урядом постанови Верховної Ради від 20 жовтня 2020 року щодо заходів протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Як ми вже говорили, не пройдена третя стадія клінічних досліджень, незрозуміла ефективність, тобто ми не знаємо даних про ефективність цих вакцин. Але ключове питання — ми не будемо купувати вакцину у країни-агресора. Ми про це говорили вже не один раз. Є альтернативи, є світові вакцини, з надвичайно високим, перевіреним, зрозумілим ступенем ефективності, безпеки” - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Україна законтрактувала 42 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби різних виробників, як за прямими контрактами, так і в межах глобальної ініціативи COVAX.