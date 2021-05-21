Канада підняла «температурну планку» для вакцини Pfizer

Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech може безпечно зберігатися за значно вищої температури, ніж вважалося раніше, переконані канадські медики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє департаменті охорони здоров’я Канади.

“Департамент охорони здоров’я Канади авторизував запит Pfize/BioNTech, дозволивши зберігати COVID-вакцини за температури від 2 до 8 градусів Цельсія у місці використання терміном до одного місяця”, - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що “така зміна створить більше можливостей для зберігання вакцини Pfizer/BioNTech і сприятиме гнучкості в її розповсюдженні”.

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У департаменті пояснили, що це рішення ґрунтується на нових даних компанії-розробника вакцини. “З часу первинної авторизації вакцини виробник продовжив отримувати додаткові довготермінові дані стосовно стабільності продукту за різних умов. Після цього дослідження Pfizer надав додаткові дані на користь гнучкіших умов зберігання”, - зазначили у департаменті охорони здоров’я Канади.

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Як повідомляв Укрінформ, цього тижня таке ж рішення ухвалило Європейське агентство з лікарських засобів. Доти рекомендована температура тривалого зберігання вакцини Pfizer/BioNTech становила від -80 до -60 градусів Цельсія, що суттєво перевищує можливості звичайних холодильних камер та значно ускладнює логістику доставки препарату.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard