В Європі рекомендували збільшити термін зберігання вакцини Pfizer

Комітет EMA з лікарських препаратів для людини (CHMP) рекомендував збільшити термін зберігання вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву регулятора.

Ця зміна продовжує затверджений термін зберігання невідкритого розмороженого флакона при 2-8°C (тобто у звичайному холодильнику після виймання з режиму глибокої заморозки) з п'яти днів до одного місяця (31 дня).

Європейське агентство з лікарських засобів зазначило, що зміни було схвалено після оцінки даних додаткового дослідження, представлених розробником.

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Очікується, що ця зміна допоможе Європейському Союзу активізувати та спростити реалізацію програми вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, загалом від початку пандемії у світі підтверджено, станом на 18 травня, 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard