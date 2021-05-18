В Європі рекомендували збільшити термін зберігання вакцини Pfizer
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву регулятора.
Ця зміна продовжує затверджений термін зберігання невідкритого розмороженого флакона при 2-8°C (тобто у звичайному холодильнику після виймання з режиму глибокої заморозки) з п'яти днів до одного місяця (31 дня).
Європейське агентство з лікарських засобів зазначило, що зміни було схвалено після оцінки даних додаткового дослідження, представлених розробником.
Очікується, що ця зміна допоможе Європейському Союзу активізувати та спростити реалізацію програми вакцинації.
Як повідомляв Укрінформ, загалом від початку пандемії у світі підтверджено, станом на 18 травня, 164 283 440 випадків COVID-19, з них 3 404 746 летальних. Від хвороби одужали 143 021 999 осіб.
Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard