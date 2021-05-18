Україна очікує наступну партію вакцини Pfizer з 7 червня

Наступна партія вакцини проти коронавірусу Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX очікується з 7 червня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30.Цифровізація", передає кореспондент Укрінформу.

"Наступну поставку в рамках глобальної ініціативи м-РНК вакцини ми очікуємо з 7 червня", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що сумарно за цей тиждень до України прибуде партія в майже 500 тис. доз вакцини Pfizer.

Як повідомлялося, у вівторок ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

В рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience (Південна Корея), а також близько 140 тисяч шприців для розведення вакцин з розчинником та ін’єкцій і більше як 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

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