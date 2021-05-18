В Україну доставили понад 122 тисячі доз вакцини Pfizer від COVAX

ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій

Про це йдеться в пресрелізі ЮНІСЕФ, який є в розпорядженні Укрінформу.

«Отримання Україною нової партії вакцин в рамках міжнародної ініціативи COVAX є черговим свідченням відданості світової спільноти принципам рівності і доступності вакцин в умовах світової пандемії коронавірусу. Співпраця в такому форматі є вкрай важливою, а реалізація міжнародних гуманітарних та соціальних ініціатив, направлених на подолання загальносвітової проблеми COVID-19, вкотре підтверджує готовність країн до об’єднання зусиль перед загрозами, які стоять перед людством», - наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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В ЮНІСЕФ зазначили, що попередньо 378 тис. доз вакцини будуть направлені для щеплення першою та другою дозою від COVID-19 працівників сфери освіти.

«Неможливо переоцінити роль освіти для благополуччя та розвитку кожної дитини. Вакцинація вчителів - ключовий момент у забезпеченні якості та безперервності навчання під час пандемії», - зазначила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Решту із вакцин направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

В ЮНІСЕФ нагадали, що до кінця 2021 року в рамках ініціативи COVAX Україна безоплатно отримає вакцини для щеплення 8 мільйонів українців від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech та 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, виробленої SK Bioscience (Південна Корея), а також близько 140 тисяч шприців для розведення вакцин з розчинником та ін’єкцій і більше 1300 коробок для їх безпечної утилізації.

Вакцини Pfizer-BioNTech потребують особливих умов транспортування та зберігання - за температури в межах від -60 °C до -80 °C. Зберігання й логістику цієї та попередньої партій вакцин Pfizer-BioNTech від COVAX в Україні із дотриманням правильного холодового ланцюга забезпечить Агентство США з міжнародного розвитку(USAID).

COVAX — глобальна ініціатива з пришвидшення розробки та виробництва вакцин від коронавірусу і забезпечення їхнього рівномірного розподілу в усьому світі. Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ і Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard