Вакцини для України: Кулеба доручив Маркаровій звернутися до Білого дому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив послу України в Сполучених Штатах Америки Оксані Маркаровій звернутися до Білого дому щодо надання COVID-вакцин.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Кулеба нагадав про заяву Президента США Джо Байдена про намір надати іншим країнам 80 мільйонів доз вакцини до кінця червня. Він наголосив, що Україна вітає і підтримує американське лідерство у протидії глобальним викликам.

“Ми і до цього працювали зі Сполученими Штатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу для предметного обговорення взаємодії нашої на цьому треку”, - сказав міністр.

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Міністр переконаний, що це стане ще одним елементом зміцнення двосторонніх відносин України та США.

Кулеба також звернув увагу, що у понеділок йшла активна праця над питаннями, пов’язаними з нашими відносинами зі Сполученим Штатами.

“Всі ті питання, які були обговорені під час візиту державного секретаря в Україну, всі вони рухаються. Починаючи від підтримки України у протидії російській агресії і завершуючи підтримкою Сполученими Штатами підтримки реформ в Україні”, - підкреслив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Байден у понеділок заявив, що Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцини.

6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну з офіційним візитом, в рамках якого він провів зустрічі з представниками української влади.