США поставлять за кордон 80 мільйонів доз COVID-вакцини до кінця червня – Байден

Сполучені Штати готові поставити іншим країнам до кінця червня загалом 80 мільйонів доз COVID-вакцини.

Про це заявив у понеділок під час виступу в Білому домі президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Упродовж наступних шести тижнів Сполучені Штати Америки відправлять 80 мільйонів доз вакцини за кордон», - зазначив глава Білого дому.

Він підкреслив, що це становитиме 13% від усіх обсягів вакцини, яка буде вироблена в США станом на кінець червня.

Це охоплюватиме, крім 60 мільйонів доз вакцини AstraZenaca, виробленої у США, також 20 мільйонів доз від Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Таким чином, Сполучені Штати надішлють у рази більше вакцин, ніж будь-яка країна поставляла станом на сьогодні, наголосив президент США.

Водночас, Байден підкреслив, що вперше за весь час в усіх американських штатах суттєво зменшилась захворюваність на коронавірус.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 164 127 266 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 3 400 569 летальних, 142 807 182 людини одужали.

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