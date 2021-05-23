Вакцина Pfizer-BioNTech на 88% ефективна проти «індійського» штаму коронавірусу

Подвійна доза вакцини від COVID-19 майже така ж ефективна проти нового штаму коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, як і проти домінуючого штаму у Великій Британії.

Як передає Укрінформ, такий висновок зроблено у дослідженні Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення Великої Британії, повідомляє британський уряд.

Дослідження показало, що вакцина виробництва Pfizer/BioNTech на 88% ефективна проти симптоматичного перебігу захворювання, що викликав «індійський» штам. Такої ефективності вдалося досягнути через два тижні після введення пацієнтам другої дози медичного засобу.

Читайте також: Pfizer продаватиме вакцину країнам з середнім рівнем доходів за половину ціни

Зазначається, що це лише трохи менше, ніж ефективність цієї вакцини проти «британського» штаму коронавірусу, котрий теж викликає занепокоєння серед науковців. Проти цього штаму вакцина від Pfizer та BioNTech була ефективна на 93%.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 23 травня зафіксували 167 058 099 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 468 924 летальних випадки, одужали 147 995 700 осіб.