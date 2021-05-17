Україна, Грузія і Молдова створили Асоційоване тріо для успішної євроінтрації

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой підписали меморандум про створення Асоційованого тріо задля спільної успішної євроінтеграції трьох країн.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія підписання меморандуму відбулась під час спільного візиту глав зовнішньополітичних відомств Молдови та Грузії до Києва.

«Ми сьогодні зробили дуже важливу річ – підписали документ, який створює Асоційоване тріо. Це буде підсилена співпраця трьох наших країн щодо питань європейської інтеграції. Це нова ініціатива, вона дуже вчасна, і це рішення дуже вчасне, яке допоможе нашим країнам більш ефективно рухатися вперед разом по шляху європейської інтеграції», - сказав Кулеба після підписання.

Далі буде...