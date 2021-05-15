Євросоюз є найбільшим донором України – Маасікас

Україна та Європейський Союз продовжують працювати задля політичного об'єднання та економічної інтеграції.

На цьому наголосив посол ЄС в Україні Матті Маасікас під час відкриття Дня Європи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо працювати задля втілення прагнень щодо політичного об'єднання та економічної інтеграції, як це визначено Угодою про асоціацію. Угода - це наша спільна обіцянка рухатися вперед, пліч-о-пліч", - сказав Маасікас.

Він зазначив, що Євросоюз є найбільшим донором України, а пандемія коронавірусу дала змогу усвідомити важливість солідарності та співпраці. Посол нагадав, що від початку 2020 року ЄС підтримував систему охорони здоров'я України. Також Євросоюз є донором у межах механізму COVAX.

"Пандемія не зруйнує нашу цінності і не зруйнує наш поступ", - наголосив Маасікас.

Як повідомлялося, 15 квітня у Києві проходять заходи до Дня Європи.