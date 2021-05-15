Київ відзначає День Європи в Україні, усі заходи відбудуться на Михайлівській площі столиці.

Про це повідомляє Департамент суспільних комунікацій КМДА, передає Укрінформ.

"Цьогорічне свято присвячене темі "Дунайський шлях у Європу", адже нині Україна є головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, яка займається розвитком судноплавства на Дунаї", - розповіли у столичній адміністрації.

Святкування розпочнеться о 08.00 із трансляції на телеканалі "Київ" Міжнародного онлайн-конкурсу пісні мовами країн Європейського Союзу Formidable. О 10.00 на Михайлівській площі відбудеться урочисте вручення кубку "Дні Європи-ScootKyiv" переможцям перегонів. Тут же о 12.00 пройде відкриття артінсталяції "Дунай" видатного українського митця Андрія Єрмоленка.

Церемонія відкриття Днів Європи відбудеться на сцені на Михайлівській площі о 12.30. Участь у заході візьмуть перші особи міста та держави. О 14.00 заплановано нагородження переможців Міжнародного онлайн-конкурсу пісні мовами країн Європейського Союзу Formidable за участю голови Дунайської комісії Любові Непоп та посла Королівства Бельгія в Україні Алекса Ленартса.

Завершаться заходи 15 травня о 20.00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. У програмі заходу – світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка "На берегах Дніпра" під диригуванням всесвітньо відомого українського музиканта, головного диригента Борнмутського симфонічного оркестру (Велика Британія) Кирила Карабиця. Виконуватиме композиції фестивальний оркестр у складі ансамблю "Київські солісти", Національного президентського оркестру і запрошених музикантів.

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16 травня о 20.00 відбудеться продовження концерту.

Окрім того, у рамках Дня Європи 15-16 травня в Києві відбудеться VII Міжнародний фестиваль мистецтв Anne de Kyiv Fest.

Трансляція святкування Дня Європи відбуватиметься також на телеканалі "Київ". А на хвилях "Київ ФМ" прозвучить хітпарад, до якого увійшли 20 найкращих європейських пісень. Послухати хітпарад можна буде на хвилях радіо в суботу о 12.00 та в неділю – о 16.00.