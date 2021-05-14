День Європи: цікаві факти. Інфографіка

Щороку у третю суботу травня в Україні відзначають День Європи. У 2021 році цей День припадає на 15 травня.

Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної започаткував онлайн-марафон #миEUкраїна.

«Онлайн-марафоном #миEUкраїна до Дня Європи ми прагнемо показати, як європейські цінності вже сьогодні стають невід’ємною частиною українського світогляду. Вони вже є рамкою, якою ми керуємося у житті», - прокоментувала старт онлайн-марафону Ольга Стефанішина.

Укрінформ вирішив нагадати цікаві факти про Європейський Союз та про те, як будуть відзначати цей День.

Цікаві факти про День Європи

- День Європи відзначається щорічно: 5 травня Радою Європи (в день її заснування) та 9 травня Європейським Союзом як річниця проголошення 9 травня 1945 року Декларації Шумана (план виходу Європи з післявоєнної кризи). В Україні свято відзначають з 2003 року у третю суботу травня. Україна єдина держава не член ЄС, в якій цей День відзначається на державному рівні;

- рішення щодо відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 році на Саміті Ради ЄС у Мілані;

- з 1997 року до святкування Дня Європи залучилися країни-кандидати на членство в ЄС. У цих країнах святкові заходи, які проходять у рамках Дня Європи, вже мають певне політичне забарвлення і спрямовані на формування громадської думки стосовно підтримки державної політики вступу до Європейського Союзу.

Мета відзначення Дня Європи в Україні

- популяризація загальноєвропейських культурних надбань;

- формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу нашої держави;

- ознайомлення широких кіл громадськості з європейськими цінностями й традиціями;

- залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної з інтеграцією країни до ЄС;

- поширення ідеї європейської ідентичності серед громадян Європейського Союзу, утвердження спільних європейських цінностей.

Цікаві факти про відносини Україна-ЄС

- відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як представник головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України;

- намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України»;

- представництво Європейської Комісії в Україні відкрилось у Києві у вересні 1993 року;

- першою правовою основою відносин між Україною та ЄС, яка започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань стала Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 року (набула чинності 1 березня 1998 року);

- 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо укладення нової угоди між Україною та ЄС. Після кількох років переговорів, політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину – 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Цей документ за своїм обсягом і тематичним охопленням став найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом;

- 11 червня 2017 року для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом;

- Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. За підсумками 2020 року частка ЄС склала 40,7%;

- ЄС разом зі своїми країнами-членами є найбільшим донором гуманітарної допомоги для сходу України (загалом понад 402 млн євро з початку війни в 2014 році).

Цікаві факти про ЄС

- Євросоюз – не держава, проте він має характерні державні ознаки: прапор, гімн, девіз і власну валюту;

- в Європейському Союзі немає столиці, втім, фактично цю функцію виконує бельгійський Брюссель. Окремі євроінституції також розташовані в Люксембурзі, Страсбурзі (Франція) і Франкфурті-на-Майні (Німеччина);

- прапор Європейського Союзу – синє тло, на якому розташоване коло з 12 золотих зірок. На відміну від, наприклад, прапора США, кількість зірок пов’язана не з кількістю країн у Союзі, а з магією числа 12: аналогічно до 12 знаків Зодіаку, 12 місяців у році, 12 лицарів Круглого столу тощо;

- гімном Європейського Союзу стала інструментальна версія «Оди радості» Людвіга ван Бетховена, що була написана на вірш Фрідріха Шіллера;

- девіз In varietate concordia (з латини – «Єдність у різноманітності») наголошує, що народи континенту об’єдналися заради миру та процвітання, і в цій єдиній європейській родині є місце різним країнам і культурам;

- у ЄС немає власних збройних сил, однак більшість країн-учасниць входять до НАТО;

- світогляд Європейського Союзу ґрунтується на шести основних цінностях. А саме: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини, включно з правами меншин;

- населення Європейського Союзу становить майже 445 мільйонів осіб, а загальний номінальний внутрішній валовий продукт складає 17 трлн доларів США. Це третє і друге місце у світі відповідно;

- після виходу у 2020 році Великої Британії, ЄС нараховує 27 країн-учасників;

- офіційна валюта Європейського Союзу – євро, була введена в обіг 1 січня 2002 року. Нині євро офіційна валюта 19 з 27 держав ЄС, та в 6 інших європейських державах;

- у 2012 році Євросоюз став лауреатом Нобелівської премії миру.

В Україні цього дня традиційно відбувається багато різноманітних тематичних заходів у столиці та інших українських містах.

Програма святкування Дня Європи у Києві

В Україні цього дня традиційно відбувається багато різноманітних тематичних заходів у столиці та інших українських містах.

- о 8:00 розпочнеться святкування першими в Європі екоперегонами на електроскутерах «Scoot Kyiv», у яких візьмуть участь представники посольств, МЗС та КМДА;

- о 12:30 на Михайлівській площі пройде урочиста церемонія відкриття свята за участю перших осіб міста та держави. Неподалік буде розміщено інформаційні вежі, присвячені країнам-учасникам Дня Європи;

- концепція свята: «Дунайський шлях в Європейський Союз». Концепція свята присвячена річці Дунай, адже цьогоріч Україну обрано головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї. Цій темі буде присвячена і арт-інсталяція «Дунай» у стилі супрематизму з інформаційними вежами придунайських країн уздовж імпровізованого «русла» річки. Автор експозиції – ілюстратор Андрій Єрмоленко;

- о 21:00 розпочнеться концерт симфонічної музики під диригуванням всесвітньовідомого українського диригента Кирила Карабиця. Під час концерту пролунає світова прем’єра партитури українсько-французького композитора Федора Якименка «На берегах Дніпра», написана щонайменше 100 років тому.