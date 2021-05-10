В Україні стартувала інформкампанія до Дня Європи

У понеділок, 10 травня, в Україні стартувала інформаційна кампанія з нагоди Дня Європи, який відзначатиметься 15 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної у Фейсбуці.

Так, упродовж тижня органи влади ділитимуться на своїх сторінках у соцмережі історіями про те, як вони щодня своїми рішеннями втілюють шість базових цінностей Європейського Союзу.

«Рівень якості життя і можливостей для самореалізації кожної людини в Європейському Союзі – один із найкращих в світі. Він ґрунтується на наборі цінностей, принципів, суспільних правил і звичаїв, втілених як у відносинах держави з громадянином, так і взаєминах громадян між собою. Онлайн-марафоном #миEUкраїна до Дня Європи ми прагнемо показати, як європейські цінності вже сьогодні стають невід’ємною частиною українського світогляду», - прокоментувала старт онлайн-марафону Стефанішина.

Зі свого боку обласні державні адміністрації покажуть приклади європейської поведінки, яка також втілює базові цінності ЄС, – як на прикладах власних дій і рішень, так і на прикладах поведінки жителів свого регіону. Всі історії об’єднаються хештегом #миEUКраїна у Фейсбуці.

Шість базових цінностей Євросоюзу зафіксовані в ст. 2 Договору про ЄС: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків».

Втілення базових цінностей ЄС є одним із критеріїв вступу до Союзу, як зазначено в ст. 49: «Будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 Договору про Європейський Союз, і зобов'язується впровадити їх в життя, може звернутися із заявкою з метою стати членом Союзу».

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День Європи відзначається щороку 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом. В України свято відзначають із 2003 року у третю суботу травня.