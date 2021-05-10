Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців з Днем Європи.

Як передає Укрінформ, своє вітання глава уряду розмістив у Фейсбуці.

«Щороку в травні Україна та Євросоюз відзначають День Європи. Україна є частиною європейської спільноти - географічно, ціннісно, ментально», - наголосив Шмигаль.

За його словами, «якщо ми з повагою ставимося до власної гідності, поважаємо людей, піклуємося про знайомих і незнайомих людей. Якщо ми оберігаємо довкілля, дбаємо про чистоту власного дому, району, міста чи селища. Якщо користуємося енергозберігаючими технологіями, чесно платимо податки, дбайливо ставимося до природи — ми європейці».

Як підкреслив Шмигаль, «Україна - це Європа. Європа - це ми! З Днем Європи, Україно!».

Як повідомлялося, День Європи - свято, що відзначається 5 травня Радою Європи та 9 травня Європейським Союзом, а також офіційно в Україні щороку в третю суботу травня із 2003 року.

Україна – єдина держава-не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи.