Посол Маасікас сказав, чому ЄС вчиться в України

Європейський Союз вчиться в України не лише протистояти Росії у військовій сфері, а й протидіяти кампаніям дезінформації та кібератакам.

Про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова Представництва ЄС відзначив, що міжнародна підтримка України, її суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонах є надзвичайно сильною і базується на спільних цінностях та міжнародному праві.

«Наша співпраця з Україною – це не дорога з одностороннім рухом. Це не те, що Євросоюз допомагає Україні, а Україна тільки отримує допомогу… ЄС вчиться в України не тільки досвіду війни проти РФ, а й тому, яким чином протистояти гібридній агресії, постійним кампаніям дезінформації, а також як протистояти кібератакам. І це не збіг, що Україна є однією з шести країн світу, з ким ЄС має дуже активний діалог з теми кібербезпеки», - сказав Маасікас.

Він додав, що ЄС робить усе можливе, щоб підтримати Україну на економічному та політичному рівні. У цьому контексті дипломат нагадав, що Євросоюз пов’язав свою політику щодо РФ з Мінськими домовленостями, і запевнив, що санкції діятимуть до повного їх виконання Росією.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець на форумі «Україна 30. Безпека країни» заявив, що Україна планує долучитися до ініціативи США щодо впровадження колективного захисту держав у кіберпросторі «Кіберпрапор» (Cyber Flag).

Фото: Україна 30. Безпека країни