Серед країн ЄС ще немає консенсусу щодо можливості членства України - Маасікас

Наразі серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, що укладені між ЄС і Україною, зокрема Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти у наближенні України до ЄС у вимірі стандартів та регуляторних правил.

Про це у неділю під час «живого чату» в мережі Facebook із Представниками Євросоюзу в країнах Східного партнерства, що був проведений під егідою Європейської служби зовнішніх дій з нагоди відзначення 9-го травня Дня Європи, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рішення щодо членства мають прийматися членами ЄС одноголосно. Це дуже добре правило для будь-якого клубу, щоб усі могли почуватися зручно. На цей момент усе ще не існує консенсусу між країнами-членами ЄС з надання цієї, як ми називаємо її на сленгу ЄС – Європейської перспективи, що означає обіцянку - якщо країна-кандидат виконає всі критерії, тоді вона може стати членом… Але Угода про асоціацію дуже широка, щоб перетворити Україну на набагато більш європейську країну у вимірі стандартів, регуляторних правил та політики», - зауважив європейський дипломат.

Він нагадав, що серед країн Східного Партнерства три країни – Україна, Грузія і Молдова - чітко заявили, що їх метою є повноправне входження, називають себе країнами асоціації та інколи навіть «асоційованими членами» ЄС. Водночас, угоди, які існують між ними і Євросоюзом, на сьогодні не передбачають, якими можуть бути наступні кроки.

«Я часто стикаюся з цим питанням – що далі? Ми маємо Угоду про асоціацію, безвізові подорожі, яким може бути наступний великий крок у наших відносинах? Я завжди відповідаю – угоди, що ми маємо, мільйони українців, що відвідують ЄС або працюють в Європі, українські офіційні особи, які залучені до роботи з європейськими агенціями, - все це наближає нас одне до одного. З моєї точки зору, одного чудового дня ми будемо питати себе – чому це Україна не в ЄС? Я сподіваюся побачити цей день. Але до цього багато роботи має бути здійснено. Євросоюз пропонує Україні свою допомогу, щоб краще виконати цю роботу», - додав Маасікас.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство України в ЄС та НАТО – це питання часу, але конкретних термінів вступу наразі немає. Тож Україні варто зосередитися не на термінах, а на реформах, які наближають її до цієї мети.

Стратегічний курс України на набуття членства в ЄС та НАТО закріплений в Конституції України.