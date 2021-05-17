Глави МЗС Грузії та Молдови у понеділок відвідають Україну

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані 17 травня відвідають Україну зі спільним робочим візитом.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Глави української, грузинської та молдавської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки", - сказано в анонсі.

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Повідомляється, що глави МЗС підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.

Фото: DW/Y. Semenowa