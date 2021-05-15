Україна наполягатиме на виконанні обіцянки НАТО про членство

Україна розраховує на підтвердження в заяві червневого саміту НАТО обіцянки стосовно майбутнього членства України і Грузії в Альянсі, що прокладе нашій країні шлях до отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн- дискусії Київського безпекового форуму, присвяченого Дню Європи в Україні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минуло вже 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії в майбутньому буде надано членство ( в НАТО – ред.). І зараз ми в такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки. Наша позиція полягає в тому, що дана обіцянка закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що для членів українського уряду питання фізичної присутності Президента Володимира Зеленського на червневому саміті не є визначальним.

«Ми зосереджуємося головним чином на змістовних питаннях», - зазначила віцепрем’єрка.

Водночас Стефанішина поінформувала, що наступного тижня буде в Брюсселі на зустрічі послів, керівництва Альянсу, аби виробити формат, у якому Україна може бути фізично залученою до дискусій саміту.

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«Звісно, нас дещо розчаровує публічний дискурс, в якому занадто багато уваги приділяється дипломатичним форматам. Для нас це також важливо. Але ми не розчаровані щодо очікуваних результатів саміту і плануємо, що наступний саміт буде присвячено не дискусіям, а прийняттю рішень, і це обов’язково створить платформу, на якій буде присутній наш Президент», - резюмувала Стефанішина.

Як повідомлялося, наступний саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі.