Україна поки не вакцинуватиме дітей від ковіду. Чому?

Фахівці пояснюють: діти ризикують найменше, водночас треба захистити більш уразливі категорії

За трохи більш як три місяці вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні перше щеплення отримали 1,2 мільйони людей тобто – менше 3% (147 тисяч отримали обидві дози). Поки Україна намагається наростити ці темпи, відкривши центри масової вакцинації у 10 містах, провідні країни оголошують про наступний етап – початок імунізації дітей. Зокрема, такий дозвіл в останні дні травня надало Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) попри те, що у ВООЗ початок вакцинації дітей не схвалюють – оскільки діти не є вразливою групою. Які ж країни наважилися на такий крок і чи очікувати подібного рішення в Україні – дізнавався Укрінформ.

Вакцинувати дітей можна від 12 років і тільки однією вакциною

Наразі для вакцинації дітей від 12 до 15 років регуляторні органи дозволили використовувати лише одну вакцину – Comirnaty (Pfizer /BioNTech). Компанія Moderna теж завершила випробування свого препарату на дітях у віці від 12 до 17 років, який виявся ефективним на 93% після введення першої дози та на 100% через два тижні після введення другої. Проте компанія ще не подала заявку на використання вакцини для дітей, а випробування інших виробників вакцин ще тривають, тож Comirnaty стала першою, що може застосовуватися для осіб, молодших 18 років. Десятки країн уже оголосили про свої наміри, а деякі навіть розпочали імунізацію цим препаратом.

У Франції, де 43% населення охоплено першої дозою вакцини проти ковіду, влада країни оголосила, що планує вакцинацію дітей з 12 до 18 років з 15 червня. Із 7 червня про подібні плани заявили у Польщі (діти 12-15 років) та Німеччині (12-16 років). А в Румунії, Італії та Дубаї вже імунізують дітей (віком від 12 до 15 років) з 1 червня.

Ізраїль, який планував почати вакцинацію дітей через півроку (наразі там 60% щеплено першою дозою), пришвидшив свої плани і з 6 червня розширив кампанію вакцинації на підлітків віком від 12 до 15 років. Проте в мінохорони здоров’я Ізраїлю рекомендували запровадити не масову вакцинацію підлітків, а для початку убезпечити тих, які мають хронічні захворювання, або у кого в сім’ї є люди з групи підвищеного ризику (приміром, онкохворі чи люди, яким зроблено трансплантацію органів). Також щепитися зможуть ті, хто планує летіти з сім’єю за кордон. Тотальну вакцинацію дітей поки не поспішають запроваджувати через повідомлення про можливий зв’язок рідкісних випадків міокардиту у молодих людей із вакцинацією.

Але першими, хто наважився на такий крок, схоже, були США (51,5%отримали першу дозу), де 12 травня президент країни Джо Байден закликав розпочати вакцинацію дітей від 12 років. І вже за десять днів, станом на 22 травня, було провакциновано близько 600 тисяч дітей у віці від 12 до 15 років, передає ВВС. Очікується, що з накопиченням даних щодо безпечності вакцини, у регуляторних органів буде достатньо підстав, щоб наступного року дозволити вакцинацію молодшим дітям.

Українські і світові експерти називають цей крок неправильним

Після повідомлення про початок вакцинації підлітків в інших країнах, у батьківському середовищі почалися обговорення про те, чи прийме подібне рішення Україна. Імунолог та голова Національної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій у коментарі Укрінформу говорить, що на засіданні групи 31 травня виносилося це питання, але фахівці поки не бачать у цьому необхідності. «На сьогодні відповіді на питання, чи є обгрунтованою вакцинація дітей, немає. Хоча Ізраїль, США дозволити використовувати вакцину Comirnaty для дітей від 12 років, але це не означає, що діти мають бути включені в обов’язкову програму вакцинації. Адже з досвіду інших країн ми бачимо, що при досягненні високого рівня охоплення вакцинацією дорослих захворюваність на COVID-19 знижується практично до нуля», – зазначає Федір Лапій.

Імунолог Андрій Волянський теж наразі не вбачає гострої потреби у вакцинації дітей і підлітків. Він наголошує, що діти вкрай рідко хворіють важко і практично не вмирають, і наводить дані США, де за час пандемії зафіксовано 403 смерті дітей до 17 років через Covid, а це 0,06% від загальної кількості і не надто відрізняється від щорічних 200 дитячих летальних випадків внаслідок грипу в США, які стаються попри масову вакцинацію. Чому ж тоді вирішено вакцинувати дітей? На думку Андрія Волянського, причин декілька:

Створення колективного імунітету. Діти в різних популяціях становлять 20-30%, і нехтувати настільки значущою групою не можна. Темпи вакцинації в країнах «золотого мільярда» різко знижуються. Ізраїль зупинився на 60%, в США щеплено першою дозою 50%, у Великобританії – 58%, в ЄС-37%. Виробництво вакцин йде на повний хід, тож перш ніж «дарувати» зайві дози бідним країнам, хочуть спробувати реалізувати цінний передплачений продукт у себе.

Імунолог додає, що, на жаль, ніхто не думає про те, що половина дітей вже була інфікована і не потребує щеплення, а ці вакцини могли врятувати людей з груп ризику в бідних країнах.

Пункт вакцинації у м.Серрана

Про те, що вакцинація дітей може бути зайвою, засвідчив і експеримент, який провели в Бразилії у невеликому містечку Серрана з населенням 45 тисяч людей. Експериментом керував всесвітньо відомий Інститут Бутантан – біомедичний дослідницький центр. З лютого до квітня препаратом CoronaVac провакцинували 75% населення Серрани, старше 18 років. І в результаті на 95% знизилася смертність, на 86% знизився рівень госпіталізацій і на 80% – кількість хворих із вираженими симптомами. Директор з наукових досліджень Інституту Бутантан Рікардо Паласіос заявив, що найважливіший висновок експерименту у тому, що можна контролювати пандемію без обов’язкової вакцинації всього населення. Він також зазначив, що після завершення експерименту кількість хворих серед дітей і підлітків, яких не було щеплено, зменшилася. Це означає, що немає необхідності вакцинувати дітей, аби відновити роботу шкіл.

Власне, у Всесвітній організації охорони здоров’я ще в середині травня закликали багаті країни відкласти свої плани з імунізації дітей і поділитися вакцинами з бідними країнами, які гостро потребують вакцин. Ба більше – професор Ендрю Поллард, який проводив клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca, сказав, що віддавати пріоритет дітям «морально неправильно», пише ВВС.

Юлія Горбань, Київ