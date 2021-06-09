В Україні за добу - 1 385 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"09 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 756 осіб, летальних випадків – 77, одужало 6 962 особи.

За добу протестовано методом ПЛР – 25 344 особи, методом ІФА – 11 463 особи, експрес-тестами – 23 813 осіб. Всього ж за період пандемії в Україні проведено 10 405 577 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 218 039 осіб, одужали – 2 108 684. Летальних випадків зафіксовано 51 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.