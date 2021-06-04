Лікарні не з «ковідного» списку поновлюють планові госпіталізації - МОЗ

Лікарні, які не визначені під прийом хворих із коронавірусною інфекцією у першій хвилі, повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми два тижні дискутували з керівниками закладів охорони здоров'я, з департаментами охорони здоров'я, і визначили перелік лікарень, в які госпіталізуються на першій хвилі хворі з коронавірусною хворобою, а всі інші лікарні повинні відновити надання планової допомоги іншим хворим", - сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що це стало можливим завдяки стабілізації епідемічної ситуації.

Як повідомлялося, за оновленим списком НСЗУ медичну допомогу при лікуванні COVID-19 надаватимуть 257 лікарень. При цьому в разі закриття відділення, яке приймало хворих на коронавірусну хворобу, пацієнтів мають долікувати у тому відділенні або перевести до іншої лікарні для завершення лікування.

Із 71 тис ліжок, які були відведені під надання медичної допомоги хворим на COVID-19, станом на кінець травня зайнято біля 20 тисяч.

НСЗУ заявила, що попереднє розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, від 7 травня 2021 року №31 «Щодо затвердження переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з COVID-19» втратило чинність. Затверджено новий перелік таких закладів, до якого увійшли 257 лікарень.