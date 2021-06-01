При закритті «ковідних» відділень не можна виписувати недолікованих пацієнтів – МОЗ

При закритті відділення, яке приймало хворих на коронавірусну хворобу, пацієнтів мають долікувати у тому ж відділенні або перевести до іншої лікарні для завершення лікування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"Нікого не мають виписувати, не долікувавши, через закриття "ковідного" відділення: хворих пацієнтів мають долікувати в ньому або перевести до іншої лікарні. Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоби ці пацієнти могли завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого", - наголошує МОЗ.

Зазначається, що МОЗ і Національна служба здоров’я (НСЗУ) готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу. Крім того, НСЗУ фінансує ведення та лікування всіх випадків COVID-19.

"Важливо! Якщо вас примусово виписують із "ковідного" відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19", - радять у міністерстві.

Також МОЗ спільно з НСЗУ розробляє модель готовності лікарень до протидії ковіду на випадок нової хвилі. Оновлене мапування передбачатиме доступність та ефективність ковідних стаціонарів, а також мережу амбулаторного ведення хворих.

Як повідомлялося, відділення Ужгородської міської клінічної лікарні для лікування хворих на коронавірус планують закрити з червня через малу кількість хворих.

В Україні минулої доби виявлено 2 137 випадків зараження коронавірусом.