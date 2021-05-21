У Нацслужбі здоров’я сказали, як покарають лікарні за вимагання грошей у пацієнтів

Медичні заклади, які вимагають гроші з пацієнтів, ризикують залишитися без державного фінансування.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю "Цензор.net" розповів очільник Національної служби здоров'я Андрій Віленський.

"Медичний заклад має фінансову самостійність - на що і як витрачати кошти. Але він також має зобов’язання за договором з НСЗУ - надати безоплатну медичну послугу пацієнтам. І якщо у нас є скарги від пацієнтів щодо порушення їхнього права на безоплатну медичну допомогу, ми відповідним чином реагуємо на це. ...Медзаклад, в якому вимагали гроші з пацієнта, ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитися без фінансування з Державного бюджету", - сказав Віленський.

Він повідомив, що НСЗУ вже подала 55 запитів до Національної поліції та понад 30 - до прокуратури, відкрито низку кримінальних проваджень. Як приклади Віленський навів кримінальні провадження, які відкрило НАБУ за фактом порушень з боку Філії "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" , кримінальне провадження за фактом ненадання медичної допомоги працівниками Сарненської ЦРЛ, внаслідок чого померла пацієнтка з ковідом. Також він згадав Сумську клінічну лікарню № 5, в якій пацієнтів змушували купувати за власні кошти ліки, які включено у Програму медичних гарантій. За словами Віленського, за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення прав пацієнтів на безоплатну медичну допомогу.

Віленський поінформував, що НСЗУ публікує на своєму сайті звіти про доходи і витрати медичних закладів, кожен громадянин побачить на ньому, скільки грошей лікарня отримала, скільки витратила, скільки на рахунках закладу, який середній рівень оплати праці.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я уклала договори з понад 3 тис. медзакладів на надання меддопомоги всіх рівнів.