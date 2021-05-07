Коли послугою стоматолога можна скористатися безоплатно – роз’яснення НСЗУ

У Програмі медичних гарантій на 2021 рік передбачена безоплатна стоматологічна допомога для дорослих у невідкладних випадках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна служба здоров'я у Фейсбуці.

«У Програмі медичних гарантій у цьому році надання стоматологічної медичної допомоги виокремили в окремий амбулаторний пакет. Він, як і в 2020 році, покриватиме тільки ургентну, тобто невідкладну, стоматологічну допомогу дорослим та дітям, а також планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур та протезування. Ці послуги визначені Кабінетом Міністрів України як платні. Тобто, вони можуть оплачуватися за кошти пацієнта або за рахунок окремих програм місцевого бюджету», - йдеться у повідомленні.

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Якщо повнолітний пацієнт звертається до закладу, який уклав договір з НСЗУ на стоматологічну допомогу, за плановою стоматологічною послугою, таке звернення може бути для нього платним, адже воно не покривається Програмою медичних гарантій. Оплата за послугу має здійснюватися офіційно у касу закладу і за тарифом, який затверджений власником цього медзакладу.

Повідомляється, що НСЗУ отримала 803 пропозиції на укладення договорів за пакетом “Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах”, 673 з них уже підтверджені. Тариф на медичні послуги із стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень. «Прогнозуючи кількість послуг, які заклад зможе надати, ми також передбачили коефіцієнт, який враховує карантинні обмеження через пандемію коронавірусу», - додають в НСЗУ.

До переліку безоплатних процедур входять: первинний стоматологічний огляд; ургентна стоматологічна допомога дітям та дорослим; планова стоматологічна допомоги дітям; інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям; організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років; своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування.

Як повідомлялося, Програма медичних гарантій на 2021 рік, якою передбачено 35 пакетів медичних послуг, вступила в дію 1 квітня. Бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік становить 123,5 млрд гривень.