На Харківщині завершили реконструкцію приймальних відділень двох лікарень

На Харківщині завершилася реконструкція приймальних відділень лікарень: у Валках площа відділення збільшилася вдвічі, а в Дергачах - встановили томограф.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Зазначається, що в Дергачівській лікарні всі роботи, які тривали з жовтня 2020-го, та облаштування приміщень приймального відділення виконані. Наразі завершується оформлення документації, необхідної для введення об’єкта в експлуатацію.

Раніше приймальне відділення займало всього кілька кабінетів на 200 кв. м. Під час реконструкції площу розширили до 700 кв. м шляхом перепрофілювання деяких приміщень у лікарні.

«Завдяки «Великому будівництву» ми отримали сучасну малу операційну, кімнати з санвузлами для комфортного перебування пацієнтів. Маємо всі сучасні вимоги для маломобільних та незрячих пацієнтів. Відремонтовані коридори та кабінети. Таких умов у нас раніше не було», - розповіла медична директорка закладу Світлана Бережна.

У відділенні встановили комп’ютерний томограф на 32 зрізи та апарат для гастроскопії та колоноскопії.

«Відтепер ми маємо можливість обстежувати повністю шлунково-кишковий тракт пацієнта. Щодо технічного забезпечення, відповідаємо всім вимогам Національної служби здоров’я за програмою раннього виявлення онкопатології шлунково-кишкового тракту. Цього року ми вже підписали угоду з Національною службою здоров’я України», - зазначила Бережна.

Покращення матеріально-технічної бази дозволить лікарні укласти з НСЗУ вдвічі більше договорів (минулого року їх було 7, цьогоріч медики пропонують 16).

В ОДА додали, що спектр послуг Дергачівської ЦРЛ розширився більш ніж у 2 рази. Лікарі медзакладу відтепер спроможні допомагати хворим не лише в стаціонарних умовах, але і мобільними бригадами, надавати допомогу пацієнтам з неврологічною патологією та патологією опорно-рухової системи, хворим на гострий мозковий інсульт, амбулаторно приймати вагітних, надавати стоматологічну допомогу, а також допомогу ВІЛ-інфікованим та наркозалежним пацієнтам.

У Валківській районній лікарні завершено реконструкцію приймального відділення екстреної невідкладної допомоги, що також тривала з жовтня минулого року.

«Раніше приймальне відділення Валківської ЦРЛ, яке обслуговує жителів Валківської, Коломацької, Нововодолазької, Краснокутської, Красноградської та Люботинської громад, розміщувалося на площі близько 40 кв. м, наразі ж приймальне відділення розташовано на території 440 кв. м. Відділення автономно підключено до систем опалення, водопостачання, каналізації. На об’єкті проведено фасадні роботи із застосуванням енергоощадних технологій, облаштовано під'їзну дорогу. Всередині приміщення зробили перепланування. Облаштовано 15 «типових» приміщень», - повідомили в облдержадміністрації.

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«Тепер у нас є зона реанімації, інфекційний бокс, також палата для людей з агресивною поведінкою, три оглядові кімнати, малий хірургічний блок, гінекологічна оглядова та набір санітарних кімнат, які пристосовані для людей з обмеженими можливостями», – розповів директор ЦРЛ Богдан Носатов.

Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури. Зокрема, має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень.