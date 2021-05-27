В Ужгороді закривають «ковідне» відділення міської лікарні - майже немає хворих

Відділення Ужгородської міської клінічної лікарні для лікування хворих на коронавірус планують закрити з червня.

Про це повідомили у Фейсбуці Ужгородської міськради, передає Укрінформ.

Як повідомляється, за необхідності його відкриють знову.

Наразі у відділенні Ужгородської міської клінічної лікарні, відведеному для хворих на коронавірус, зайняті лише 10 ліжок зі 190 для хворих на COVID-19. За словами головного лікаря реаніматологи, які працювали у ковідному відділенні, надалі працюватимуть у відділенні екстреної медичної допомоги, яке відкрили в лікарні 27 травня. А перепрофільовані відділення в лікарні повернуться до звичної роботи.

Хоча ситуація із захворюваністю на коронавірус і покращилася, лікарі просять ужгородців і надалі дотримуватися протиепідемічних заходів та обов’язково вакцинуватися.

За минулу добу в Ужгороді всього лише у 4 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом по області станом на 27 травня — 83 нові хворі.

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На Закарпатті наразі працює 17 лікарень, які мають підписані контракти із НСЗУ щодо лікування COVID-19 та отримують за ними додаткове фінансування.

В Україні за минулу добу, 26 травня, зафіксували 3 509 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 183.