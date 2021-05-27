Відслідковувати залишки медпрепаратів у лікарнях можна у чат-боті Telegram – «Медзакупівлі»

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" додало функцію відслідковування залишків ліків в окремих лікарнях до функціоналу свого чат-боту в Telegram.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держпідприємство.

"Необхідно відслідковувати залишки ліків та медвиробів у розрізі окремої лікарні? Це вже можливо! Адже ми додали таку функцію в наш Телеграм-бот! Відтепер кожен може прослідкувати наявність ліків та медвиробів, що закуповуються ДП "Медзакупівлі України" у лікарнях, які є отримувачами закуплених препаратів", - йдеться у повідомленні.

Перевірити залишки ліків можна обравши категорію "Очікувані поставки та залишки".

ДП "Медзакупівлі України" радить пацієнтам активно користуватися такою функцією та відслідкувати наявність необхідних ліків у регіоні та в лікарні, особливо у випадках відмови у наданні препаратів.

"Маючи таку інформацію, ви зможете захистити своє право на безкоштовні ліки та лікування", - підкреслюють у держпідприємстві.

Як повідомлялося, у квітні державне підприємство "Медичні закупівлі України" запустило чат-бот у Telegram, за допомогою якого можна відслідковувати закупівлі підприємства. Функціонал чат-бота дозволяє дізнатися статус закупівельних процедур, запланований графік поставок в Україну та фактичні дати поставок у регіони тощо.

Для того, щоб скористатися чат-ботом, потрібно обрати категорію інформації, яка цікавить користувача (наприклад, "Очікувані поставки і залишки", "Статус закупівельних процедур") та ввести міжнародну непатентовану назву препарату, який цікавить користувача. Скористатися чат-ботом можна як у застосунку на смартфоні, так і в браузері.