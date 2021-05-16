ДП «Медзакупівлі» досі не може розпочати тендерні процедури за 6 напрямами

Державне підприємство "Медичні закупівлі України" досі не може розпочати тендерні процедури за 6 напрямами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє держпідприємство.

"Процедури за 6 напрямами досі не розпочалися. Бюджет, доведений до закупівлі за цими нозологіями, складає 2 млрд грн. За трьома напрямами ДП МЗУ отримало погодження надісланих нами до МОЗ медико-технічних вимог (МТВ). Проте, не отримало від МОЗ наказів по кількості. Без них ми не можемо оголосити процедури. Мова йде про такі напрями, як дитяча та доросла гемофілія та медикаменти для громадян, хворих на муковісцидоз", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за напрямками легеневої артеріальної гіпертензії та дитячої онкології "Медзакупівлі" отримали від МОЗ погодження МТВ за умови дотримання зазначених у протоколах експертів технічних характеристик до товарів. Але на держпідприємстві мають зауваження щодо наданих коментарів, оскільки, на думку фахівців, вони можуть необґрунтовано обмежувати конкуренцію та бути оскаржені у Антимонопольному комітеті. 6 та 12 травня "Медзаупівлі" направили коментарі до МОЗ щодо наданих вимог за цими напрямами.

Повідомляється, що за напрямом легеневої артеріальної гіпертензії "Медзаупівлі" не мають наказів про кількості необхідних препаратів від МОЗ. За напрямом дитячої онкології наказ про кількості підприємство отримало 14 травня.

Водночас у "Медзакупівлі" нарікають, що за таким напрямом ювенального ревматоїдного артириту підприємство не отримало від МОЗ ані кількостей товарів до закупівлі, ані погодження надісланих медико-технічних вимог. "Вимушені констатувати, що через затримку із отриманням необхідних для закупівлі документів, закупівельний цикл зміщується. Ми очікуємо на накази МОЗ про кількості, аби забезпечити вчасне проведення процедур та доставку товарів", - підкреслюють у держпідприємстві.

Загалом станом на 14 травня "Медзакупівлі" оголосили 213 тендерних процедур за 227 міжнародними непатентованими назвами ліків та медичних виробів на суму 3,3 млрд грн. Зокрема, розпочалися тендери на закупівлю препаратів за напрямками ДЦП, первинні імунодефіцити, інфекційні захворювання, що супроводжуються високим рівнем летальності, орфанні метаболічні захворювання, ідіопатична сімейна дистонія, розсіяний склероз, допоміжні репродуктивні технології, замісна підтримувальна терапія, доросла онкологія, серцево-судинні захворювання та реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я погодило документи на проведення закупівлі ліків та лікарських засобів у 2021 році на 4,7 млрд грн.

23 квітня державне підприємство "Медичні закупівлі України" оголосило перші тендери на закупівлю ліків за рахунок державного бюджету 2021 року.